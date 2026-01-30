Wielkanoc przesunięta. Kiedy wypada i dlaczego różnica wynosi aż 15 dni?

Wielkanoc jest świętem ruchomym, co oznacza, że nie ma stałej daty. Termin obchodów zależy od kalendarza księżycowego. Przyjmuje się, że Wielkanoc przypada w pierwszą niedzielę po pierwszej wiosennej pełni Księżyca. Z tego powodu święta mogą wypadać zarówno pod koniec marca, jak i w drugiej połowie kwietnia. Gdy w jednym roku Wielkanoc jest bardzo późno, w kolejnym często wypada znacznie wcześniej. W 2025 roku Niedziela Wielkanocna wypadła 20 kwietnia, natomiast w tym roku święta przypadają już 5 kwietnia. Oznacza to różnicę aż 15 dni.

Wielkanoc – najważniejsze święto chrześcijańskie

Wielkanoc to najważniejsze wydarzenie w chrześcijańskim kalendarzu liturgicznym. Upamiętnia zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, które – według tradycji – nastąpiło trzeciego dnia po ukrzyżowaniu. Święta wielkanocne kończą Wielki Post i są poprzedzone Wielkim Tygodniem, obejmującym m.in. Wielki Czwartek, Wielki Piątek oraz Wielką Sobotę. Centralnym dniem jest Niedziela Wielkanocna, a zaraz po niej obchodzony jest Poniedziałek Wielkanocny.

Zmiany terminów świąt są dobrze widoczne, gdy spojrzymy na daty z poprzednich lat:

2024 – 31 marca

2025 – 20 kwietnia

2026 – 5 kwietnia

Różnice potrafią być bardzo duże, co sprawia, że Wielkanoc co roku wypada w innym momencie wiosny. Wcześniejszy termin świąt wpływa na organizację wielu spraw, m.in.: planowanie urlopów i wyjazdów oraz terminy rekolekcji i przygotowań. W tym roku Wielkanoc przypada na początek kwietnia, co oznacza, że przygotowania do świąt rozpoczną się szybciej niż w ubiegłym roku.

