QUIZ. Historia świata w 10 pytaniach. Daty, które zmieniły dzieje świata

Wielkie bitwy, przełomowe odkrycia, rewolucje i wydarzenia, które zmieniły bieg dziejów. Sprawdź, jak dobrze znasz kluczowe daty z historii świata. Przygotowaliśmy 10 pytań – w każdym tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa.

Quiz historyczny

Historia świata to ciąg wydarzeń, które miały ogromny wpływ na losy całych kontynentów i cywilizacji. Od starożytności po XX wiek – niektóre daty zna każdy, inne potrafią zaskoczyć nawet pasjonatów historii. Ten quiz pozwoli szybko sprawdzić wiedzę i przypomnieć sobie momenty, które na trwałe zapisały się w podręcznikach.

10 dat, które zmieniły historię świata. Rozwiąż quiz
Pytanie 1 z 10
W którym roku upadło Cesarstwo Zachodniorzymskie?
