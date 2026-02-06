Historia świata to ciąg wydarzeń, które miały ogromny wpływ na losy całych kontynentów i cywilizacji. Od starożytności po XX wiek – niektóre daty zna każdy, inne potrafią zaskoczyć nawet pasjonatów historii. Ten quiz pozwoli szybko sprawdzić wiedzę i przypomnieć sobie momenty, które na trwałe zapisały się w podręcznikach.
QUIZ. Historia świata w 10 pytaniach. Daty, które zmieniły dzieje świata
2026-02-06 4:00
Wielkie bitwy, przełomowe odkrycia, rewolucje i wydarzenia, które zmieniły bieg dziejów. Sprawdź, jak dobrze znasz kluczowe daty z historii świata. Przygotowaliśmy 10 pytań – w każdym tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa.