Cztery osoby wtargnęły do cudzego domu. 38-latek przeżył horror. Pobicie i groźby

W sobotę nad ranem do jednego z domów w gminie Zbójna (woj. podlaskie) wtargnęły cztery osoby. - Obudzili domowników grożąc 38- latkowi utratą życia i spaleniem samochodu. Trzech mężczyzn w wieku 26, 28 i 29 lat oraz 26-letnia kobieta pobili mężczyznę. Uderzali pięściami po całym ciele, a także kopali - informuje oficer prasowy KMP w Łomży. Okazało się, że napastnicy znali swoją ofiarę. - Jak tłumaczyli policjantom pobili go, bo podejrzewali że może mieć związek z przestępstwem seksualnym. Wszyscy już usłyszeli zarzuty za pobicie oraz naruszenie miru domowego. Najstarszy z mężczyzn dodatkowo odpowiem za groźby karalne - dodaje oficer prasowy. Wszystkim grozi do 3 lat pozbawienia wolności.

