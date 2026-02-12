Czwartkowy quiz z geografii. Prosty test ze stolic państw Europy. Dziecko zdobędzie 8 punktów

Czwartkowy quiz z geografii. Banalnie prosty test ze stolic państw Europy. Dziecko zdobędzie 6 punktów Pytanie 1 z 15 Które miasto jest stolicą Francji? Marsylia Paryż Lyon Następne pytanie

Geografia - stolice, mapa, rzeki

Geografia jest nauką badającą powłokę ziemską. Najczęściej kojarzy się z mapą, ale obejmuje również gospodarkę i przyrodę. Zajmuje się rzekami, górami, miastami, czy osadnictwem. W powyższym quizie skupimy się na stolicach państw Europy. Wybraliśmy popularne kraje, w tym m.in.:

Francję,

Niemcy,

Ukrainę,

Portugalię.

Nie zapomnieliśmy również o mniejszych państwach, które mogą być większym wyzwaniem dla naszych czytelników. Wiecie, jakie miasto jest stolicą Andory, czy Luksemburga? Pytań jest 15, a w każdym do wyboru są trzy możliwe odpowiedzi. Tylko jedna jest poprawna.

Co to jest quiz?

Quiz to rodzaj zabawy, rozrywki intelektualnej polegającej na przedstawieniu zagadnienia w formie zapytania w ten sposób, by na podstawie dostarczonych wraz z zapytaniem informacji oraz wiedzy ogólnej można było wydedukować prawidłową odpowiedź. Pytanie powinno być sformułowane w ten sposób, by odpowiedź nie była całkiem oczywista, zabawa polega de facto na dyskusji zgadujących nad różnymi możliwościami i wykluczaniu tych, które nie spełniają warunków zadanych w pytaniu.

