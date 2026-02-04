Kto jest synem kogo w "Gwiezdnych wojnach"? Quiz o powiązaniach bohaterów Star Wars

Świat "Gwiezdnych wojen" jest pełen bardzo ciekawych bohaterów. Nawet wierni fani serii mogą mieć problemy z rodzinnymi powiązaniami. Padme Amidala, Darth Vader, Luke Skywaker i Obi-Wan Kenobi pojawiają się w tym quizie. Zapraszamy do zabawy z ikonami kina science-fiction.

Gwiezdne Wojny

i

Autor: Unsplash.com Gwiezdne Wojny / Zdjęcie ilustracyjne
Pytanie 1 z 10
Kim była Leia Organa dla Luke'a Skywalkera?

"Gwiezdne wojny", czyli fenomen na skalę światową

Trylogia filmów George'a Lucasa, kolejne seriale, filmy z "nowej fali", książki, gry i wiele więcej - świat "Gwiezdnych wojen" jest bardzo bogaty. Miliony fanów na całym świecie pokochały Obi-Wana Kenobiego, Luke'a Skywalkera, Dartha Vadera, Leię Organę, czy Mistrza Yodę. W filmach z serii "Star Wars" wystąpili m.in.:

  • Ewan McGregor
  • Harrison Ford
  • Carrie Fisher
  • James Earl Jones
  • Natalie Portman

Dla wszystkich sympatyków "Gwiezdnych wojen" przygotowaliśmy wyjątkowy quiz o powiązaniach uwielbianych bohaterów. Kto był synem kogo? Kto był mistrzem, a kto uczniem? W szybkim teście wiedzy o "Star Wars" znajdziecie 10 pytań. Zadanie jest proste, wskazać 10 poprawnych odpowiedzi.

Co to jest quiz? 

Quiz to rodzaj zabawy, rozrywki intelektualnej polegającej na przedstawieniu zagadnienia w formie zapytania w ten sposób, by na podstawie dostarczonych wraz z zapytaniem informacji oraz wiedzy ogólnej można było wydedukować prawidłową odpowiedź. Pytanie powinno być sformułowane w ten sposób, by odpowiedź nie była całkiem oczywista, zabawa polega de facto na dyskusji zgadujących nad różnymi możliwościami i wykluczaniu tych, które nie spełniają warunków zadanych w pytaniu.

Redakcja "Super Expressu" przygotowuje trzy stałe quizy - z geografii, ortografii, wiedzy ogólnej (czwartek, sobota, poniedziałek). Pozostałe dni to już efekt wyobraźni naszych redaktorów. Tym razem sięgamy po uwielbianą sagę filmową i świat "Gwiezdnych wojen". Zapraszamy do zabawy i życzymy samych poprawnych odpowiedzi!

