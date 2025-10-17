Desperacka próba przekroczenia granicy. Straż Graniczna ujawniła podkop z Białorusi do Polski!

2025-10-17 18:33

Straż Graniczna z Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej dokonała wstrząsającego odkrycia w rejonie miejscowości Kondratki. Funkcjonariusze natrafili na podkop biegnący pod zaporą na granicy polsko-białoruskiej!

Desperacka próba przekroczania granicy. Straż Graniczna ujawniła podkop z Białorusi do Polski!

Autor: Podlaski oddział SG / X/ Materiały prasowe
Tajemniczy tunel w Kondratkach

W rejonie miejscowości Kondratki doszło do niebywałego odkrycia. Funkcjonariusze Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej natknęli się na prawdziwą sensację – podkop pod zaporą graniczną! To, co znaleźli, wprawiło ich w osłupienie - wyjście z dziury znajdowało się głęboko na polskim terytorium.

„Podkop pod zaporą na granicy ujawniony w rejonie m. Kondratki przez funkcjonariuszy @podlaski_sg. Jego wylot znajdował się około 20 m od linii granicy po polskiej stronie" - przekazali granicznicy. Ktoś musiał się napracować, żeby stworzyć taką konstrukcję.

Granica polsko-białoruska. Migranci przedostali się przez zaporę. Błyskawiczna reakcja polskich służb

Bariera elektroniczna na straży

Minister Marcin Kierwiński podkreślił rolę bariery elektronicznej w zapewnieniu bezpieczeństwa Polsce i udaremnianiu nielegalnego przekraczania granicy.

"Funkcjonariusze @podlaski_sg odkryli tunel pod barierą na polsko-białoruskiej granicy. Podkop zaczynał się na Białorusi kończył około 20 m od granicy po polskiej stronie. Dzięki zaawansowanym systemom elektronicznym na barierze granica polsko-białoruska jest skutecznie chroniona!" - napisał na portalu X.

Pod polsko-białoruską granicą wykopano już drugi tunel, który miał służyć migrantom. Pierwszy odkryto we wrześniu w okolicach Placówki Straży Granicznej w Narewce. Jak poinformował POSG, w czwartek odnotowano ponad 60 prób nielegalnego przekroczenia granicy. Próby podejmowane były zarówno na odcinku lądowym, jak i przez graniczną rzekę Świsłocz.

5 zdjęć
