Kierowca przeparkował płonące auto. Chciał ratować inne samochody i budynki

Do wyjątkowo niebezpiecznej sytuacji doszło w piątek (2.02.2024) w Kolnie. Pod jednym z bloków przy ul. Sosnowej zapalił się citroen berlingo. Było to około godziny 17.45. - Kierowca zaparkował na parkingu, gdy usłyszał "strzał". Po chwili pojawił się dym. Spod maski zaczęły wydostawać się płomienie - relacjonuje świadek zdarzenia. Kierowca zdołał jeszcze przeparkować płonący samochód na trawnik, aby oddalić go od zabudowań oraz innych pojazdów. Sytuacja mogła skończyć się naprawdę źle, bo auto było na gaz. Na miejscu błyskawicznie zjawiły się 3 zastępy straży pożarnej. Citroen spłonął doszczętnie, na szczęście nikt nie został ranny.