Tragiczny pożar we wsi Sobieski w gminie Mońki. W niedzielę (12.03) o godz. 15.30 doszło do pożaru murowanego domu. Gdy pierwsi strażacy dotarli na miejscu, cały budynek stał w ogniu; dach był zawalony do środka. - Po częściowym ugaszeniu i przeszukaniu budynku wewnątrz stwierdzono ciała dwóch osób, mężczyzn w wieku ok. 80 lat - poinformował Piotr Chojnowski z KW PSP w Białymstoku. Na miejscu pracowało 6 zastępów straży pożarnej. Okoliczności tragicznego pożaru ustalą policjanci.

