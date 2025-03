Nowe miejsce do zabawy. W Białymstoku powstaje piękny plac zabaw

Z rzeki Narew wyłowiono zwłoki kobiety. To zaginiona 81-latka

W Parku Planty powstaje nowy plac zabaw. Byliśmy tam z aparatem, aby zobaczyć, jak wygląda postęp prac. Stoją już zjeżdżalnie, huśtawki, karuzele i tor przeszkód. Mają być jeszcze m.in. trampoliny, bujaki, piaskownica i tablice interaktywne. Część urządzeń ma być dostosowana do dzieci z niepełnosprawnościami. W oczy rzuca się przede wszystkim to, że urządzenia są wykonane z drewna. Jak informuje miasto, wykonane zostaną również nowe nawierzchnie o bezpiecznej konstrukcji, nawierzchnie z kompozytu i nawierzchnie piaskowe. Nie zabraknie nasadzeń zamykających kompozycję placu zabaw. Koszt rozbudowy placu zabaw w Parku Planty to ponad 4 mln 197 tys. zł. Zgodnie z zapowiedziami, całość ma być gotowa w kwietniu 2025 roku.

Tymczasem stare urządzenia oraz atrakcje są odnawiane i stopniowo ustawiane w Parku Antoniuk.

