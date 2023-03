Dziecko nie miało na chleb? Policjanci zapukali do drzwi alimenciarza. Reakcja mężczyzny mówi wszystko

Policjanci z Bielska Podlaskiego (woj. podlaskie) zatrzymali 54-latka. - Mężczyzna poszukiwany był przez wymiar sprawiedliwości, ponieważ groziła mu kara 6 miesięcy pozbawienia wolności. Bielszczanin nie płacił alimentów i przez to pozbawił osobę najbliższą możliwości zakupu podstawowych produktów potrzebnych do codziennego życia - informuje oficer prasowy policji. Mężczyzna był mocno zdziwiony, kiedy do jego domu na obrzeżach miasta zapukali policjanci. 54-latek trafił do aresztu i spędzi tam najbliższe pół roku.

Niepłacenie alimentów to przestępstwo opisane w artykule 209 Kodeksu karnego. Popełnia je ten, kto uchyla się od wykonania obowiązku alimentacyjnego określonego orzeczeniem sądowym czy umową.

