Jedną z zatrzymanych osób był 71-letni mężczyzna, który wpadł w piątek po 13 na osiedlu Słoneczny Stok. - Został zatrzymany przez policjantów z białostockiej patrolówki. Jak ustalili mundurowi, białostoczanin poszukiwany był przez sąd do odbycia kary 3 lat pozbawienia wolności za wyrządzenie szkody w obrocie gospodarczym oraz 30 dni aresztu za popełnione wykroczenie - informuje oficer prasowy KMP w Białymstoku.

Tego samego dnia na osiedlu Sienkiewicza policjanci zatrzymali 54-letniego białostoczanina. Po sprawdzeniu w policyjnych systemach wyszło na jaw, że był on poszukiwany przez sąd do odbycia kary 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności za kradzież. - Kolejny poszukiwany, który wpadł w ręce kryminalnych z białostockiej "czwórki" to 44-letni białostoczanin. Mężczyzna został zatrzymany w sobotę tuż przed 7 na Białostoczku. Mężczyzna poszukiwany był przez sąd do odbycia kary roku i 3 miesięcy pobawienia wolności za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości - podsumowuje oficer prasowy.

Mundurowi zatrzymali również 19 innych osób, w tym 3 listami gończymi, które poszukiwane były między innymi od 2 dni do 2 lat pozbawienia wolności oraz ustalenia miejsca pobytu.

