Ekstremalny mróz w Polsce. Szkoły odwołują lekcje

W części szkół w woj. warmińsko-mazurskim i podlaskim zawieszono zajęcia 2–3 lutego z powodu mrozu.

Dotyczy to m.in. gmin: Korsze, Orneta, Lidzbark Warmiński, Bartoszyce i Nurzec-Stacja.

IMGW wydało ostrzeżenia II stopnia przed silnym mrozem.

W wielu miejscach wstrzymano dowóz uczniów autobusami szkolnymi.

Szkoły zapewnią opiekę świetlicową dla dzieci, które przyjdą do placówek.

W Puńsku lekcje się odbędą, ale dowóz odwołano, a nieobecności będą usprawiedliwione.

IMGW prognozuje spadki temperatur nawet do -29°C.

W województwach warmińsko-mazurskim i podlaskim zakończyły się ferie zimowe. Gminy poinformowały o zawieszeniu 2 i 3 lutego zajęć dydaktycznych w prowadzonych przez siebie szkołach podstawowych, publikując w weekend komunikaty na portalach społecznościowych. - Robimy to w trosce o dzieci, które jeszcze nigdy w życiu nie doświadczyły tak niskich temperatur, a musiałyby oczekiwać na autobus lub iść pieszo do szkoły nawet ponad dwa kilometry - napisał burmistrz Korsz Jan Adamowicz.

W tej gminie zajęcia będą zawieszone w SP w Korszach, Garbnie, Łankiejmach i Sątocznie. Zawieszono również dowożenie uczniów transportem gminnym. Jednocześnie szkoły zapewnią opiekę i zajęcia świetlicowe uczniom, których rodzice zgłoszą taką potrzebę. Czynne ma być przedszkole.

Czytaj też: Te zawody mogą zniknąć przez AI. Kto jest najbardziej zagrożony

O zawieszeniu na wniosek dyrektorów szkół zajęć dydaktyczno-wychowawczych na dwa dni poinformował też wójt gminy Lidzbark Warmiński Fabian Andrukajtis. W tym czasie w szkołach będą zapewnione zajęcia opiekuńcze. Bez zakłóceń mają funkcjonować oddziały przedszkolne. Zapewniony będzie także dowóz dzieci do szkół i przedszkoli.

Podobną decyzję podjęła burmistrz Ornety Katarzyna Lasocka; szkoły zapewnią tam zajęcia opiekuńcze dla dzieci, oddziały przedszkolne mają funkcjonować bez zakłóceń, podobnie jak dowóz dzieci.

W związku z zapowiadanym silnym mrozem, w poniedziałek i wtorek zawieszone będą też zajęcia w szkołach prowadzonych przez gminę wiejską Bartoszyce - tj. w Galinach, Bezledach, Kinkajmach, Żydowie i Wojciechach.

W woj. podlaskim - komunikat o odwołaniu zajęć lekcyjnych w poniedziałek i wtorek zamieściła gmina Nurzec-Stacja. Gmina zapewniła jednocześnie, że dzieci, które będą potrzebowały opieki dostaną ją, bo placówki edukacyjne (szkoły i przedszkole) będą dla nich otwarte. Gmina poinformowała, że nie będzie w tych dniach organizowany dowóz dzieci do szkół autobusami szkolnymi.

Dowozu dzieci do szkół w poniedziałek i wtorek nie przeprowadzi też np. gmina Puńsk na Suwalszczyźnie. Poinformowała o tym w komunikacie podpisanym przez dyrekcję szkoły. Zaznaczono, że szkoła w Puńsku będzie działać, zajęcia się odbędą, ale jeśli uczniowie nie przyjdą na lekcje, ich obecność będzie usprawiedliwiona.

Dyrektor szkoły lub przedszkola może - za zgodą organu prowadzącego - zawiesić zajęcia w związku z niskimi temperaturami. Przepisy pozwalają na to, gdy w salach jest mniej niż 18 st. Celsjusza, a także, gdy w dwóch kolejnych dniach wieczorem temperatura na zewnątrz wynosi minus 15 st. C lub jest niższa. Kwestie te reguluje rozporządzenie ministra edukacji w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.

Zobacz też: -29 stopni na Podlasiu to nie wszystko. Zapowiadają ekstremalne warunki pogodowe

W północno-wschodniej Polsce obowiązują ostrzeżenia II stopnia przed mrozem. IMGW prognozuje przez dwie najbliższe noce temperaturę minimalną od minus 29 st. C do minus 24 st. C, a w nocy z wtorku na środę - minus 20 -17 st. C. Temperatura maksymalna w dzień ma wynieść od minus 15 do minus 11 st. C.