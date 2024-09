Dzień Chłopaka. Co to za święto? Co kupić? Prezenty dla taty, syna, chłopca w szkole

Do tej sytuacji doszło w połowie września. Białostoccy seniorzy udowodnili, że z konfrontacji z oszustami potrafią wyjść zwycięsko. Wykazali się czujnością, gdy przyszedł do nich mężczyzna odebrać pieniądze na kaucję. Gdy wszedł do ich mieszkania, zamknęli drzwi na klucz. Wyszedł z niego już w kajdankach, a najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie.

W pracy codziennie mierzyłem się z najgorszymi bandytami. Nie było oddziałów do zatrzymywania podejrzanych. Robiliśmy to własnoręcznie. Bywało, że bandyta wyskakiwał z nożem czy siekierą. Wtedy nie można okazać wahania czy strachu! - mówi st. aspiranta Jana Lagiery (80 l.).

Mówił, że potrącił kobietę w ciąży

Zanim doszło do brawurowego zatrzymania, do państwa Lagierów zadzwonił telefon. Pani Stanisława (75 l.) usłyszała zapłakany głos: "Mamo ratuj! Miałem wypadek. Chcą mnie wsadzić do więzienia!". Mężczyzna podający się za jej syna mówił, że potrącił kobietę w ciąży i potrzebuje pieniędzy na kaucję.

Pani Stanisławie pociemniało w oczach ze zgrozy. Oddała słuchawkę mężowi, a rzekomy syn przekazał słuchawkę rzekomej pani adwokat.

- Syn zostanie aresztowany. Potrącił kobietę na przejściu. Wykupimy go z aresztu, wpłacając kaucję w wysokości 150 tys. zł. Czy macie państwo taką kwotę? - Tyle nie mam, ale może coś bym wyskrobał - zaczął się targować pan Jan, który już zrozumiał, że ktoś go próbuje nabrać. - Przyślę po pieniądze mojego aplikanta. Zobaczymy co da się zrobić. Po kilkunastu minutach do drzwi zapukał podejrzanie wyglądający osobnik. - Taki z niego aplikant adwokacki jak z koziej dupy trąba! - pan Jan nie miał już żadnych wątpliwości. - Proszę pokazać dokumenty! - Nie mam. - Jak to nie masz? A gdzie zostawiłeś? - Na komendzie! - próbował jeszcze łgać rzekomy prawnik.

i Autor: Adam Kardasz/Super Express

80-latek obezwładnił 45-letniego oszusta

Pan Jan zamknął drzwi wejściowe i przez lata ćwiczonymi sposobami, o których nie chce opowiadać, umieścił osobnika w małym pokoju. Oszust poczuł, że się nie wywinie. Trafił na silniejszego. Odebrał jeszcze telefon od "adwokatki".

- Co tak długo?

- Nie mogę wyjść. Zamknęli mnie!

- Wal starego ch… w łeb i uciekaj stamtąd! - radziła.

Pani Stanisława wykręciła już numer alarmowy. Komisariat mieści się o kilka kroków od bloku emerytów. Po 3 minutach mundurowi zakuli oszusta w kajdanki. Oszustem okazał się 45-letni mieszkaniec Szczecina. Został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Grozi mu kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Czytaj też: Policjanci zatrzymali 12-letnią dziewczynkę. Mocne oskarżenia. Ludzie tracili wszystkie oszczędności

Oszustwo "na wnuczka". Apel policjantów. Tak działają przestępcy

Aby nie paść ofiarą oszustów pamiętaj:

Policjanci, prokuratorzy nigdy nie żądają pieniędzy i nie informują telefonicznie o prowadzonych czynnościach! Jeżeli odebrałeś taki telefon bądź pewien, że dzwoni oszust.

Kieruj się rozsądkiem przy podejmowaniu wszelkich decyzji finansowych

Bądź czujny w kontaktach z nieznajomymi i pod żadnym pozorem nie przekazuj im pieniędzy

Słysząc w słuchawce prośbę o finansową pomoc rozłącz się i sam zadzwoń do tej osoby, aby zweryfikować tę informację

Rozmowa policjantki z Opatowa z potencjalnym oszustem Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.