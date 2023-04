Eurojackpot, kumulacja 140 mln zł. Wyniki z wtorku, 18 kwietnia. Sprawdź, czy wygrałeś fortunę

Nagły przypływ dużej gotówki to marzenie chyba każdego Polaka. Lotto, Eurojackpot czy Multi Multi to popularne gry Totalizatora Sportowego, w których do zgarnięcia są miliony złotych. We wtorek (18.04) do wygrania w Eurojackpot będzie 140 milionów złotych; to efekt kilku losowań z rzędów bez głównej wygranej. W tym artykule opublikujemy wyniki Eurojackpot z 18 kwietnia. Wtorkowe losowanie odbędzie się między 20.15 a 21.

Jak grać w Eurojackpot? Losowania w każdy wtorek i piątek

Jeden zakład w Eurojackpot kosztuje 12,50 zł. Jakie są zasady gry? Typuje się 5 z 50 liczb oraz 2 z 10 liczb. Losowania Eurojackpot odbywają się we wtorki oraz piątki między godz. 20 a 21. Najwyższa do tej pory wygrana w Polsce w Eurojackpot to 213 milionów złotych. Udało się to 12 sierpnia 2022 roku. Wygraną odnotowano w powiecie krotoszyńskim (woj. wielkopolskie). A Wy próbujecie swojego szczęścia w Eurojackpot? Oddajcie głos w naszej sondzie.

EUROJACKPOT: Wygrana III stopnia w Polsce! Ktoś zgarnął ponad 892 tys. złotych