W piątek (17.02) po godz. 20 poznamy liczby, które wylosowano w grze Eurojackpot. Czekają na to gracze z całej Europy, bo Eurojackpot to gra, która jest dostępna m.in. w Hiszpanii, Niemczech, Szwecji oraz we Włoszech. Od kilku tygodni nikomu nie udało się trafić kompletu liczb, dlatego w piątek 17 lutego do wygrania będzie aż 190 milionów złotych.

Eurojackpot w piątek, 17.02.2023:- w tym miejscu zamieścimy liczby zaraz po losowaniu Eurojacpot

Jak grać w Eurojackpot? Co trzeba wiedzieć?

Eurojackpot to najdroższa gra znajdująca się w katalogu Totalizatora Sportowego. Jeden zakład kosztuje 12,50 zł. Dużo, ale należy pamiętać, że w Eurojackpot do wygrania są olbrzymie pieniądze. Jakie są zasady gry? Typuje się 5 z 50 liczb oraz 2 z 10 liczb. Losowania Eurojackpot odbywają się we wtorki i piątki między godz. 20 a 21. Najwyższa do tej pory wygrana w Polsce w Eurojackpot to 213 milionów złotych. Udało się to 12 sierpnia 2022 roku. Wygraną odnotowano w powiecie krotoszyńskim (woj. wielkopolskie).

