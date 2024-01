Eurojackpot. W Polsce mamy nowego milionera. Tak zacząć nowy rok! Bajońska kasa na koncie, a wydał 12,50 zł

Wygrana w Eurojackpot. Ostatnie losowanie Eurojackpot okazało się szczęśliwe dla gracza z Polski, który wygrał... 4 451 674,50 zł. Jest to wygrana II stopnia (5+1). Do pełni szczęścia zabrakło tylko jednej liczby, ale i tak jest się z czego cieszyć. Szczęśliwy zakład został kupiony w punkcie Lotto w miejscowości Nasielsk (woj. mazowieckie). We wtorek (2.01.23) wylosowano w Eurojackpot następujące liczby: 19, 26, 36, 48, 49 + 10, 11. W związku z tym, że rosnąca od kilku tygodni kumulacja nie została rozbita, w piątkowym losowaniu Eurojackpot (5.01.23) do wygrania będzie... 520 milionów złotych.

Przypominamy, że jeden zakład Eurojackpot kosztuje 12,50 zł. Wybieramy 5 liczb z 50 i 2 liczby z 12. W grze mogą brać udział obywatele takich europejskich krajów jak Niemcy, Czechy, Hiszpania, Węgry i Włochy. Najwyższa jak do tej pory "polska" wygrana w Eurojackpot w powiecie krotoszyńskim. Farciarz wzbogacił się o 213 miliony złotych. A wy próbujecie swojego szczęścia w Eurojackpot? Oddajcie głos w naszej sondzie.

