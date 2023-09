Wyniki Eurojackpot. W Polsce jest nowy milioner! Taka fortuna to marzenie każdego

Rajgród. Skandal podczas kolonii. Interweniowała policja, dzieci odesłane do domów

Wyniki Eurojackpot, 12.11.2023. Od kilku tygodni nie odnotowano wygranej I stopnia, dlatego we wtorek do wygrania było aż 220 milionów złotych. Wyniki losowania: 5, 13, 43, 45, 50 + 1, 10. W Europie odnotowano dwie wygrane II stopnia (5+1) oraz dwie wygrane III stopnia (5+0). Nikt nie rozbił kumulacji, dlatego w piątek będzie do wygrania jeszcze więcej.

Wyniki wtorkowego losowania Eurojackpot. Ktoś w Polsce wygrał prawie 2 miliony złotych

Jak poinformował Totalizator Sportowy, wtorkowe losowanie było szczęśliwe dla kogoś z Polski. Odnotowano wygraną III stopnia w wysokości: 1 960 816,70 zł. Jeszcze nie wiadomo, gdzie został kupiony szczęśliwy zakład.

Przypominamy, że losowania Eurojackpot odbywają się w każdy wtorek i piątek w godzinach wieczornych (godz. 20 - 21). Jeden zakład kosztuje 12,50 zł, ale można wygrać miliony. Wybieramy 5 liczb z 50 i 2 liczby z 12. Eurojackpot jest dostępy m.in. w Chorwacji, Finlandii, Niemczech, Węgrzech, Hiszpanii oraz oczywiście Polsce. W 2022 roku ktoś w naszym kraju wygrał w Eurojackpot astronomiczne... 213 milionów złotych! A wy gracie w Eurojackpot? Oddajcie głos w naszej sondzie.

Sonda Grałeś kiedyś w Eurojackpot? TAK NIE