i Autor: jch Eurojackpot wyniki: wtorek 23 kwietnia. Losowanie na żywo online. Pół miliarda złotych za wygraną I stopnia

jch 18:18

Losowanie Eurojackpot, wtorek 23 kwietnia 2024. Do wygrania w dzisiejszym losowaniu jest 520 milionów złotych. Kumulacja to efekt kilku tygodni bez wygranej I stopnia. Jeżeli komuś w Polsce uda się trafić komplet liczb, będzie to największa wygrana w historii Totalizatora Sportowego. Sprawdź, jakie liczby wylosowano w Eurojackpot (23.04.2024). Losowanie online na żywo.