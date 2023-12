Trzeba ewakuować całe miasto. Znaleziono niewybuchy. Duża siła rażenia

Policja zgłoszenie o niewybuchach wykopanych w centrum Nowogrodu dostała w środę (6.12) przed południem. Miejsce zabezpieczają policyjne patrole, saperzy mają zająć się znaleziskiem w czwartek. Urząd Miejski w Nowogrodzie poinformował w komunikacie, że dwa pociski odkryte zostały podczas realizacji miejskiej inwestycji - budowy drogi. Obszar zagrożony na wypadek eksplozji obejmuje całe miasteczko - wynika z mapy zamieszczonej na stronie internetowej urzędu.

Samorząd prosi mieszkańców, by - na czas działań saperów - opuścili swoje domy i obszar rażenia w czwartek do godz. 10. Osoby, które nie mają innej możliwości ewakuacji, powinny przyjść do hali sportowej przy Zespole Szkół Samorządowych w Nowogrodzie do godz. 9.30 i stamtąd zostaną przewiezione autobusami do świetlic wiejskich na terenie gminy, już poza obszar zagrożony.

Mieszkańcy mogą też samodzielnie dojechać do Wiejskich Ośrodków Aktywności Społecznej w Jankowie-Skarbowie, Chmielewie, Grądach oraz do świetlic wiejskich w Mątwicy i Szablaku.

Odwołane zostały czwartkowe lekcje w Zespole Szkół Samorządowych w Nowogrodzie. Placówka podała w mediach społecznościowych, że nie będzie dowozu ani odwozu dzieci i zaleca, by uczniowie pozostali pod opieką dorosłych.