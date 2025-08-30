Gdzie są najwyższe czynsze w Polsce? W tych miastach jest drogo jak w Barcelonie

Gdzie w Polsce płaci się najwięcej za wynajem? Ranking drogich miast w Polsce
Ceny wynajmu mieszkań w Polsce w ostatnich latach drastycznie wzrosły. Choć wiele osób spodziewa się najwyższych stawek w Warszawie, rzeczywistość potrafi zaskoczyć. Oto ranking najdroższych miast pod względem średniego czynszu za wynajem mieszkania – przygotowany na podstawie danych z serwisów ogłoszeniowych i raportów rynkowych. Zestawienie znajdziesz w naszej galerii:
Mieszkania droższe niż w Barcelonie? Gdzie w Polsce płaci się najwięcej za wynajem? Ranking drogich miast w Polsce
Czynsz wyższy niż rata kredytu? To już rzeczywistość
Wielu Polaków zderza się dziś z brutalną rzeczywistością rynku najmu. Nawet jeśli znajdą mieszkanie w rozsądnej lokalizacji, okazuje się, że cena nie obejmuje mediów, opłat administracyjnych ani... miejsca parkingowego. Do tego dochodzą umowy "na czas określony z automatycznym przedłużeniem", kaucje w wysokości dwóch czynszów i wymóg ubezpieczenia. Całość sprawia, że coraz więcej osób zaczyna się zastanawiać, czy wynajem w dużym mieście naprawdę ma jeszcze sens – zwłaszcza gdy połowa wypłaty znika w jeden dzień, a właściciel podnosi stawkę z miesiąca na miesiąc.
Czytaj też: Urokliwe miasteczko kusi turystów. Idealny kierunek na drugą połowę wakacji
Dlaczego jest tak drogo? Na wysokie czynsze wpływa wiele czynników:
- niska dostępność mieszkań na wynajem,
- wysoki popyt (studenci, młodzi pracownicy, imigranci),
- rosnące stopy procentowe i koszty utrzymania nieruchomości,
- popularność krótkoterminowego najmu.
Ile zostaje po zapłaceniu czynszu?
Przy średnich zarobkach w wielu miastach czynsz pochłania ponad 60% wynagrodzenia, nie licząc mediów, internetu czy opłat administracyjnych. Coraz więcej osób decyduje się więc na współdzielenie mieszkań lub wyprowadzkę na obrzeża.