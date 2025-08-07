Urokliwe miasteczko kusi turystów. Idealny kierunek na drugą połowę wakacji

- Supraśl to uzdrowiskowe miasteczko położone kilkanaście kilometrów od Białegostoku, na skraju Puszczy Knyszyńskiej.
- Miejscowość słynie z wyjątkowego mikroklimatu, ciszy, zieleni i bogatej oferty wypoczynkowej.
- Najważniejszą atrakcją jest prawosławny Monaster Zwiastowania NMP oraz znajdujące się w jego kompleksie Muzeum Ikon.
- Turyści mogą korzystać z licznych szlaków spacerowych, tras rowerowych i miejskiego kąpieliska nad rzeką Supraśl.
Supraśl – uzdrowisko pośród lasów
Supraśl leży na skraju Puszczy Knyszyńskiej i od 2001 roku ma status uzdrowiska. Czyste powietrze, bogate w olejki eteryczne lasy iglaste i mikroklimat sprzyjający zdrowiu sprawiają, że to doskonałe miejsce na regenerację – zarówno fizyczną, jak i psychiczną.
Monaster i Muzeum Ikon – duchowość i sztuka
Jednym z najbardziej charakterystycznych punktów na mapie Supraśla jest Prawosławny Monaster Zwiastowania NMP. To działający klasztor z monumentalną cerkwią, a w jego kompleksie znajduje się również Muzeum Ikon, uważane za jedno z najlepszych tego typu w Polsce. Ekspozycja z wykorzystaniem dźwięku i światła robi duże wrażenie zarówno na wierzących, jak i osobach zainteresowanych historią i kulturą regionu.
Spacer promenadą i kąpielisko nad rzeką Supraśl
Supraśl to również miejsce idealne do spacerów. Wzdłuż rzeki ciągnie się popularna promenada spacerowa, często uczęszczana przez rowerzystów i rodziny z dziećmi. W upalne dni warto skorzystać z kąpieliska miejskiego, które jest dobrze przygotowane do letniego wypoczynku.
W Supraśli działają liczne kawiarnie i restauracje, często z regionalnym jedzeniem.
Supraśl – podlaskie miasteczko idealne na sierpień
Supraśl to idealne miejsce na jednodniowy wypad z Białegostoku, ale równie dobrze sprawdzi się jako baza wypadowa na kilka dni. W miasteczku działa wiele pensjonatów i kwater prywatnych. Położenie tuż przy Puszczy Knyszyńskiej sprzyja również wycieczkom pieszym i rowerowym – np. do Królowego Mostu czy Kopnej Góry.