Urokliwe miasteczko kusi turystów. Idealny kierunek na drugą połowę wakacji

Supraśl to uzdrowiskowe miasteczko położone kilkanaście kilometrów od Białegostoku, na skraju Puszczy Knyszyńskiej.

Miejscowość słynie z wyjątkowego mikroklimatu, ciszy, zieleni i bogatej oferty wypoczynkowej.

Najważniejszą atrakcją jest prawosławny Monaster Zwiastowania NMP oraz znajdujące się w jego kompleksie Muzeum Ikon.

Turyści mogą korzystać z licznych szlaków spacerowych, tras rowerowych i miejskiego kąpieliska nad rzeką Supraśl.

Supraśl – uzdrowisko pośród lasów

Supraśl leży na skraju Puszczy Knyszyńskiej i od 2001 roku ma status uzdrowiska. Czyste powietrze, bogate w olejki eteryczne lasy iglaste i mikroklimat sprzyjający zdrowiu sprawiają, że to doskonałe miejsce na regenerację – zarówno fizyczną, jak i psychiczną.

Monaster i Muzeum Ikon – duchowość i sztuka

Jednym z najbardziej charakterystycznych punktów na mapie Supraśla jest Prawosławny Monaster Zwiastowania NMP. To działający klasztor z monumentalną cerkwią, a w jego kompleksie znajduje się również Muzeum Ikon, uważane za jedno z najlepszych tego typu w Polsce. Ekspozycja z wykorzystaniem dźwięku i światła robi duże wrażenie zarówno na wierzących, jak i osobach zainteresowanych historią i kulturą regionu.

i Autor: Jacek Chlewicki

Spacer promenadą i kąpielisko nad rzeką Supraśl

Supraśl to również miejsce idealne do spacerów. Wzdłuż rzeki ciągnie się popularna promenada spacerowa, często uczęszczana przez rowerzystów i rodziny z dziećmi. W upalne dni warto skorzystać z kąpieliska miejskiego, które jest dobrze przygotowane do letniego wypoczynku.

W Supraśli działają liczne kawiarnie i restauracje, często z regionalnym jedzeniem.

Supraśl – podlaskie miasteczko idealne na sierpień

Supraśl to idealne miejsce na jednodniowy wypad z Białegostoku, ale równie dobrze sprawdzi się jako baza wypadowa na kilka dni. W miasteczku działa wiele pensjonatów i kwater prywatnych. Położenie tuż przy Puszczy Knyszyńskiej sprzyja również wycieczkom pieszym i rowerowym – np. do Królowego Mostu czy Kopnej Góry.