Geograficzny środek Europy leży w Polsce, a dokładniej 231 km na północny wschód od Warszawy. W XVIII wieku ustalił to kartograf i astronom króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Szymon Sobierajski stwierdził, że linie łączące najdalsze punkty Europy krzyżują się właśnie w... Suchowoli. O tym doniosłym fakcie przypomina kamień znajdujący się w miejskim parku. Każdy turysta, który odwiedzi Suchowolę, musi zobaczyć to miejsce. Na kamieniu znajduje się mosiężny herb gminy wraz z otaczającym go napisem w języku łacińskim.

Suchowoli daleko do miana miasteczka turystycznego, ale z pewnością jest to miejsce, które warto odwiedzić, choćby po to, aby poczuć "klimat Podlasia". Według danych GUS z 2024 r. w Suchowoli mieszka trochę ponad 2 tys. mieszkańców.

Jakkolwiek to zabrzmi, Suchowola to nie jedyna miejscowość znajdująca się w geograficznym środku Europy. Prawo do tego tytułu roszczą sobie też inne miasta. Wszystko z powodu wątpliwości dotyczących dokładnego przebiegu granicy kontynentu. Inne miejsca uważane za geograficzne środki Europy znajdują się m.in. terenie Białorusi, Czech, Litwy, Niemiec i Ukrainy.

