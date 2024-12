Gienek z Plutycz pojechał do polskiego DUBAJU! Podróże Gienka i Jastrzębia mocno zaskoczą!

Tradycyjne życzenia świąteczne na Boże Narodzenie 2024. Piękne, eleganckie teksty do wysłania rodzinie i znajomym

Niesamowita gratka dla fanów serialu Rolnicy. Podlasie. W najbliższą niedzielę 22 grudnia telewizja FOKUS TV wyemituje cztery odcinki serialu pod tytułem "Podróże Gienka i Jastrzębia". Premiera o godzinie 20. W serialu zobaczymy dobrze znanych widzom bohaterów serialu o rolnikach z Podlasia. Gienek oraz Sławek zwany Jastrzębiem będą podróżować po Polsce oglądając, komentując oraz robiąc wiele rzeczy po raz pierwszy w życiu. Będą "obsługiwać" kuter rybacki, przejadą się czołgiem oraz... wykąpią się w Bałtyku. Przyjaciele udowodnią, że nigdy nie jest za późno na odrobinę szaleństwa.

- Minęła już większa część ich życia – jeden tuż przed siedemdziesiątką, drugi już po, ale zostały im resztki sił i takiego "chcenia" żeby coś jeszcze zobaczyć. I hasło, którym coraz częściej operują – czyli: nigdy nie jest za późno… Nigdy nie byli na morzem, więc to będzie krok pierwszy. Rano, zaraz po obrządku krów, uciekają z Plutycz, nad polski Bałtyk, na plażę zwaną Dubajem - czytamy w zapowiedzi serialu.

Gienek ma 69 lat, a Sławek trochę ponad 70. Panowie znają się od wielu lat. - Przyjechałem z miasta i zapytałem w Strabli, kto ma pszenicę. I mi podpowiedzieli: w Plutyczach - wspomina Sławek. Przed wizytą u Gienka w Plutyczach Jastrząb kupił mocny alkohol "żeby się wprowadzić". - Żeby zaufanie u ciebie zyskać, koleżeńskość - sprecyzował Sławek. Panowie spotkali się, dobili targi i co nieco wypili. Było to czterdzieści lat temu. To był początek ich wielkiej przyjaźni. - Myśmy się zaprzyjaźnili, polubili - powiedział Jastrząb.

Premiera "Podróże Gienka i Jastrzębia" w niedzielę 22 grudnia o godz. 20 na FOKUS TV. Na widzów czekają od razu cztery odcinki.