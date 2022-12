Sylwester 2022/2023. Już dziś (sobota, 31 grudnia) świętujemy nadejście Nowego Roku. Polacy przygotowują się do imprez i szukają w internecie życzeń noworocznych gotowych do wysłania. A tych w internecie jest mnóstwo: życzenia tradycyjne, klasyczne, proste i zabawne. Postanowiliśmy Wam ułatwić zadanie i przygotowaliśmy propozycje zabawnych i lekkich życzeń noworocznych, które możesz wysłać w sobotę wieczorem. Możesz to zrobić SMS-em lub, co staje się coraz bardziej popularne: Messengerem, przez Facebooka lub Instagram.

Na Sylwestra dobrze się baw! By nie wyszedł z Ciebie paw, bo jak wyjdzie to przerąbane, całe ciuchy zarzygane i nie mieszaj piwa, wódki, bo zarzygasz sobie butki.

Przetańczenia aż do rana, setki korków od szampana, kupy śmiechu, zero kaca, bo już wkrótce, czeka praca!

Aby Nowy Rok był lepszy niż ten (gorszy już nie może być). A tak serio to... Wszystkiego najlepszego!

Mało w życiu zakrętów, dużo bąbelków w szampanie. Kogoś kto poda rano wody, a na każdym kroku szczęścia w Nowym Roku!

Kiedy Nowy Rok nadchodzi kieliszeczek nie zaszkodzi, kufel piwa to za mało, litr szampana by się zdało. Trzeba opić wszystkie troski by 2023 rok był boski! Szczęśliwego Nowego Roku!

Życzę Ci w Nowym Roku samych dobrych dni, zdrowia, podwyżki w pracy i samych pozytywnych chwil :)

Szampańskiego Sylwestra i Szczęśliwego Nowego Roku!

Wiele szczęścia i miłości, sukcesów i pomyślności, niech Wam zdrowie dopisuje, a gotówki nie brakuje. W Nowym Roczku przesyłają i szampana popijają…

Zdrowia szczęścia pomyślności i niech w Sylwestra będzie pełno gości!