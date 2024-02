W minioną sobotę (24.02) policjanci z Grajewa zwrócili uwagę na dwóch mężczyzn. Panowie pchali przed sobą wózki wypełnione produktami. - Na pytanie dlaczego z dala od sklepu używają wózków zakupowych oświadczyli, że daleko zaparkowali. Powiedzieli też, że nie mają przy sobie paragonów potwierdzających zakup - tłumaczy oficer prasowy policji w Grajewie. W wózkach znajdowały się m.in. mrożone paluszki rybne, konserwy, mleko, napoje gazowane, płatki śniadaniowe, proszek do prania. Na miejscu czekał na nich bus, w którym wózki mogły się spokojnie zmieścić (co widać na zdjęciach).

Jak się okazało 37-latek oraz jego 34-letni wspólnik wszystko ukradli. W wózkach znajdowały się produkty warte blisko 3 tys. złotych. Złodzieje zostali zatrzymani i noc spędzili w policyjnym areszcie. Usłyszeli już zarzuty kradzieży za co grozi im do 5 lat pozbawienia wolności. Zatrzymani to mieszkańcy Białegostoku. - Wózki nadal służyć będą klientom, a towar wrócił na sklepowe półki - dodaje oficer prasowy KPP Grajewo.

