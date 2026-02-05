Ciało kobiety w walizce. Prokuratura ujawnia kolejne szczegóły śledztwa

ciało kobiety znaleziono 30 czerwca 2025 r. przy ul. Reja w Suwałkach

Jak wynika z ustaleń śledczych, na ciele nie stwierdzono żadnych ran ani innych jednoznacznych obrażeń, które pozwalałyby określić bezpośrednią przyczynę zgonu. W związku ze sprawą Prokuratura Rejonowa w Suwałkach wszczęła śledztwo. Już 2 lipca, w wyniku działań policjantów prowadzonych pod nadzorem prokuratora, zatrzymano około 50-letniego mężczyznę podejrzewanego o związek ze sprawą. Ustalono również tożsamość denatki – była to około 90-letnia mieszkanka Suwałk. Zatrzymany należał do kręgu rodziny kobiety i wspólnie z nią zamieszkiwał.

Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mężczyźnie zarzutu znieważenia zwłok ludzkich. W toku postępowania konieczne okazało się także przeprowadzenie obserwacji psychiatrycznej podejrzanego. Po standardowym badaniu biegli uznali, że potrzebują dodatkowych danych do wydania pełnej opinii. Po kilkutygodniowej obserwacji do akt sprawy wpłynęła opinia sądowo-psychiatryczno-psychologiczna. - W czasie popełnienia czynu podejrzany miał w pełni zachowaną zdolność znaczenia czynu i kierowania swoim postępowaniem - przekazał prok. Wojciech Piktel, zastępca prokuratora okręgowego w Suwałkach i rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Suwałkach.

15 grudnia 2025 roku prokurator powołał Instytut Ekspertyz Medycznych do sporządzenia uzupełniającej opinii z zakresu medycyny sądowej. Wcześniejsza ekspertyza nie miała charakteru kategorycznego. Nowa opinia ma jednoznacznie ustalić przyczynę śmierci kobiety, co umożliwi zakończenie śledztwa i skierowanie aktu oskarżenia.

Na wniosek prokuratora podejrzany mężczyzna nadal pozostaje tymczasowo aresztowany.

