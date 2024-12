IMGW ostrzega przed niebezpieczeństwem. Ostrzeżenia I i II stopnia. Tu będzie najgorzej

W Podlaskiem od niedzieli bardzo mocno wieje. IMGW wydało ostrzeżenia I i II stopnia przed silnym wiatrem. Alert I stopnia obowiązuje w powiatach białostockim, łomżyńskim, zambrowskim, wysokomazowieckim, bielskim, hajnowski, siemiatyckim. - Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 40 km/h, w porywach do 85 km/h, z zachodu i północnego zachodu - czytamy w ostrzeżeniu IMGW.

Alert II stopnia obowiązuje w pozostałych powiatach woj. podlaskiego. - Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 50 km/h, w porywach do 90 km/h, z zachodu i północnego zachodu - ostrzega IMGW. Niebezpieczna pogoda utrzyma się co najmniej do godz. 17 (poniedziałek, 16 grudnia).

Alert pierwszego stopnia jest wydawany, gdy niebezpieczne zjawiska meteorologiczne mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia. Ostrzeżenia drugiego stopnia oznacza, że zjawiska te mogą być zintensyfikowane i bardziej niebezpieczne.

Nawałnica w Warszawie. Wichura łamała drzewa