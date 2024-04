W północno-wschodniej Polsce od kilku dni temperatura w dzień osiąga zaledwie kilka stopni Celsjusza. W nocy oscyluje wokół zera. Synoptyczka Centralnego Biura Prognoz IMGW Ilona Śmigrocka poinformowała PAP, że w nocy z wtorku na środę będzie szczególnie mroźno. Z ostrzeżeń IMGW wynika, że w 14 powiatach woj. podlaskiego od godz. 21.00 we wtorek do 8.00 w środę temperatura może spaść do -2 st. C, a przy gruncie nawet do -4 stopni. Śmigrocka poinformowała, że od środy będzie już tylko cieplej, a w weekend temperatura wzrośnie do ok. 19 stopni.

Prognoza pogody IMGW dla woj. podlaskiego (wtorek/środa)

Jak czytamy na stronie IMGW, w nocy z wtorku na środę zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami, na północy i zachodzie także rozpogodzenia. Nad ranem na południowym wschodzie słabe, przelotne opady deszczu. W dzień zachmurzenie duże i całkowite. Opady deszczu, okresami o natężeniu umiarkowanym. Miejscami suma opadów do 10 mm. Temperatura maksymalna od 7°C do 10°C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, północno-wschodni i północny.

Czytaj też: Idealna propozycja na rodzinną majówkę. To tylko 30 minut drogi od Białegostoku

A jak zapowiada się majówka na Podlasiu? Wbrew przewidywaniom, pogoda 1-5 maja może być całkiem przyjemna. - Majówka ma być jeszcze cieplejsza, powyżej 20 stopni Celsjusza - prognozuje ekspertka z IMGW.

Karkówka czy kiełbasa z grilla? Majówka okiem Polaków #EwelinaPyta Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.