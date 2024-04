Imieniny Jerzego, 23 kwietnia. Piękne życzenia, teksty i rymowanki dla Jurka [23.04.2024]

Co za tłumaczenie!

Życzenia na imieniny Jerzego. Imieniny Jerzego świętujemy m.in. 23 kwietnia. Imieniny to przede wszystkim okazja do składania życzeń. Możemy je złożyć przez telefon, wysłać wiadomość tekstową, napisać na kartce i wrzucić do skrzynki, albo wysłać przez internet. Modne jest wysyłanie życzeń imieninowych SMS, Messengerem lub WhatsApp-em. W tym artykule znajdziesz imponującą bazę pięknych życzeń na imieniny Jurka.

Uśmiechnij się solenizancie, puchary szampanem napełnij prędko.

Twoi goście niech piją Twe zdrowie, resztę później Ci dopowiem!

***

Ślę Ci najlepsze życzenia imieninowe.

Pociechy z każdego dnia, radości z małych rzeczy i wszystkiego naj, naj!

***

Jurku, dziś są Twoje imieniny!

Życzę Ci, aby nigdy nie zabrakło Ci przyjaciół, pieniędzy i zdrowia!

***

Jerzy, dziś są Twoje imieniny.

Z tej okazji życzę Ci tak po prostu... zdrówka i spełnienia marzeń!

***

Jerzy! W dniu Twoich imienin, życzę Ci dużo zdrówka, mało smutków,

bardzo wiele radości i jeszcze, jeszcze mniej smutków!

Życzenia imieninowe dla Jerzego na 23 kwietnia - czytaj dalej.

Imieniny Jerzego, 23 kwietnia 2024. Najlepsze życzenia imieninowe dla Jurka

Jurku, z okazji imienin życzę Ci końskiego zdrowia,

szczerego uśmiechu, zgrabnego zadu, generalnie czadu!

***

Zdrowia, szczęścia, pomyślności, życia w dostatku i zdrowotności.

Wszystkiego najlepszego z okazji imienin!

***

Jerzy! Z okazji imienin życzę Ci zdrowia, dużo pieniędzy i uśmiechu na każdy dzień!

***

Niech w imienin Twoich dzień,

przepięknie śpiewa skowronek i moc życzeń przyniesie!

Wszystkiego najlepszego.

***

Ślę Ci najlepsze życzenia imieninowe.

Wszystkiego najlepszego!

***

Jerzy! Wszystkiego najlepszego z okazji imienin.

Zdrówka, szczęścia i tego, czego sam sobie życzysz!

***

Morze najwspanialszych życzeń, uśmiechu i szczęścia,

radości każdego dnia oraz wszelkiej pomyślności życzy...

***

Dzień radosny, dzień jedyny, dzisiaj są Twoje imieniny. Wszystkiego najlepszego!

***

W dniu Twoich imienin, ślę Ci gorące życzenia, wiele uśmiechu i powodzenia!

***

Dziś są Twoje imieniny.

Przypomnij sobie swój najpiękniejszy dzień w życiu.

Życzę Ci, aby każdy kolejny dzień był równie, a przynajmniej w połowie udany!

***

Misie lubią miodek i wszystkie słodycze, z okazji imienin Tylko tego Tobie życzę.

***

23 kwietnia 2024: Gotowe życzenia imieninowe dla Jerzego

Jurku! Dziś są Twoje imieniny! Niech w Twoim życiu zawsze świeci słońce

***

Życzę Ci wszystkiego co dobre, szczęśliwe i miłe.

Co budzi uśmiech i spokój i ciszą napełnia chwile! Wszystkiego najlepszego!

***

W dniu Twoich imienin zawsze uśmiechniętej buzi, wesołej zabawy i mnóstwa słodkich całusów życzy...

***

Jurku, dużo zdrówka, szczęśliwości, pieniędzy i pomyślności!

Wszystkiego najlepszego z okazji imienin!

***

Życzenia imieninowe dla Jurka, 23.04.24

W dniu Twoich imienin dużo szczęścia, radości, uśmiechu,

mnóstwo wiary, wytrwałości, siły, samych przyjemnych i spokojnych dni życzy..

***

Z okazji Twoich imienin życzę Ci dużo szczęścia, pomyślności, w bród pieniędzy i miłości.

***

Zdrowia, szczęścia, powodzenia, życzę Tobie w dniu imienia.

Wszystkiego najlepszego!

***

Z okazji imienin życzę Ci dużo zdrowia, szczęścia i jeszcze raz pieniędzy!

***

Aby w Twoim życiu zawsze świeciło słońce!

Wszystkiego najlepszego z okazji imienin!

