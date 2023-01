Inspektorzy ochrony środowiska z nowymi uprawnieniami. W Białymstoku powołano wydział zwalczania przestępczości środowiskowej

- To ważny dzień w walce z przestępcami środowiskowymi. Województwo podlaskie jest wzmocnione o takie zbrojne ramię składające się np. z byłych funkcjonariuszy policji, którzy doskonale wiedzą, jak radzić sobie z tymi, którzy chcą łamać prawo - mówił na konferencji prasowej wiceminister klimatu i środowiska Jacek Ozdoba. Tłumaczył, że tworzone wzmocnienie ma służyć temu, że jeżeli np. ktoś chciałby nielegalnie przywozić do Polski, wyrzucać czy podpalać odpady, zastanowił się, zanim to zrobi. - Dlatego, że będzie świadomy po pierwsze większej wykrywalności - stąd potrzebny taki wydział, o którym dzisiaj mówimy i go dzisiaj otwieramy (...) a oprócz tego wysokość kary (...) ta kara ma być na tyle surowa, że nie będzie się po prostu opłacać popełniać przestępstwa - mówił wiceminister Ozdoba.

Przestępstwa środowiskowe. Inspektorzy będą mogli przeszukać samochód

W walce z przestępstwami środowiskowymi inspektorzy będą mogli używać m.in. dronów, fotopułapek i innych nowoczesnych technologii. Będą przy tym współpracować z innymi służbami: policją, strażą graniczną, inspekcjami, prokuraturą. Podlaski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Mirosław Michalczuk tłumaczył, że nowy wydział ma podejmować działania, gdy jest uzasadnione podejrzenie przestępstwa lub wykroczenia wobec środowiska, i reagować na informacje - także medialne, od obywateli - w takich sprawach. Będzie mógł prowadzić obserwacje, kontrole, analizy zagrożeń. Inspektorzy będą mogli zatrzymać i przeszukać samochód, sprawdzić, czy nie są w nim przewożone nielegalnie odpady, a wspólnie z innymi służbami - kontrolować zgodność dokumentów z faktycznie przewożonym ładunkiem.

Mafia śmieciowa zakopywała odpady w Przemęckim Parku Krajobrazowym