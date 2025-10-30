Wszystkich Świętych 2025. Modlitwy za zmarłych rodziców i bliskich

1 listopada obchodzimy Uroczystość Wszystkich Świętych, a dzień później, 2 listopada, przypada Dzień Zaduszny – wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych. To wyjątkowy moment, gdy wierni modlą się za dusze tych, którzy odeszli, wierząc, że modlitwa może przynieść im wieczny pokój. Tłumy na cmentarzach, stoiska z chryzantemami i zniczami, intensywny ruch – wszystko to sprawia, że często skupiamy się na obowiązkach i przygotowaniach. Warto jednak pamiętać, że najpiękniejszym darem dla zmarłych jest właśnie modlitwa.

Stając przy grobie, warto odmówić choć krótką modlitwę w intencji bliskich. W tradycji katolickiej najczęściej powtarzane są słowa:

„Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie, a światłość wiekuista niechaj mu świeci, niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen.”

To prosta, ale głęboka modlitwa, która od wieków towarzyszy wiernym podczas odwiedzin na cmentarzach.

Można także pomodlić się własnymi słowami, prosząc Boga o miłosierdzie dla dusz zmarłych. Wierni często odmawiają również znane modlitwy:

„Ojcze Nasz…”

„Zdrowaś Maryjo…”

„Wierzę w Boga…”

Koronkę do Miłosierdzia Bożego

Różaniec w intencji zmarłych

Każda z tych modlitw jest wyrazem pamięci, wdzięczności i nadziei na spotkanie w wieczności.

Poniżej prezentujemy kilka modlitw, które znaleźliśmy na stronie misyjne.pl

Modlitwa za zmarłych rodziców

Boże, Tyś nam przykazał czcić ojca i matkę, zmiłuj się łaskawie nad duszami moich rodziców i odpuść im grzechy. Pozwól mi oglądać ich w radości Twej wiekuistej światłości. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Modlitwa za zmarłą...

Prosimy Cię, Panie, zmiłuj się w swojej ojcowskiej dobroci nad duszą Twojej służebnicy ... , i wyzwolonej od skażenia śmierci przywróć udział w wiecznym zbawieniu. Prosimy Cię, Panie, niech nasza modlitwa uprosi u Twojej dobroci oczyszczenie ze wszystkich win dla duszy Twojej służebnicy N., aby osiągnęła Twoje wiekuiste miłosierdzie. Prosimy Cię, Panie, aby dusza służebnicy Twojej N. osiągnęła udział w świętości wiekuistej, której zadatek otrzymała w Sakramencie wiecznego miłosierdzia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Modlitwa za zmarłego...

Nakłoń, Panie, ucho ku prośbom pokornie przez nas zanoszonym do Twego miłosierdzia i umieść w krainie pokoju i światłości duszę Twojego sługi ... , której kazałeś odejść z tego świata, oraz włącz ją do społeczności Twoich Świętych. Spraw, prosimy Cię, Panie, aby ta modlitwa wyjednała zbawienie duszy Twojego sługi N., za którym pokornie błagamy. Prosimy Cię, Panie, uwolnij od więzów grzechu duszę Twojego sługi N., aby wskrzeszony żył w chwale zmartwychwstania wśród Twoich świętych i wybranych. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Wszystkich Świętych. Jak modlić się przy grobie? Modlitwa za zmarłych

Boże, miłosierny Panie, daj duszom sług i służebnic Twoich miejsce w niebie, błogosławiony pokój i jasność Twojego światła. Panie, wysłuchaj łaskawie naszych modlitw za dusze sług i służebnic Twoich, za które się modlimy prosząc, abyś je przyjął do społeczności swoich Świętych. Spraw, prosimy Cię, Panie, aby dusze sług i służebnic Twoich, oczyszczone ze swoich win, otrzymały przebaczenie i wieczny odpoczynek. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny to nie tylko tradycja i obowiązek. To przede wszystkim czas, w którym nasze myśli kierujemy ku tym, którzy odeszli. Niech chwila modlitwy będzie świadectwem miłości i pamięci silniejszej niż śmierć.