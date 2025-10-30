Pierwsze odcinki S19 w województwie podlaskim oddane do ruchu

Od 31 października 2025 r. kierowcy korzystają z dwóch odcinków S19

Nowe fragmenty mają łącznie 21 km długości i tworzą obejście Bielska Podlaskiego.

Trasa to pierwszy odcinek S19 w województwie podlaskim

W budowie pozostaje jeszcze pięć odcinków S19 na Podlasiu.

Nowa inwestycja ma ogromne znaczenie zarówno dla mieszkańców regionu, jak i dla całego kraju. Nowe odcinki S19 tworzą obejście Bielska Podlaskiego, które pozwala wyprowadzić z miasta ruch tranzytowy w osi północ–południe. Trasa ma dwie jezdnie z dwoma pasami w każdym kierunku, nawierzchnię bitumiczną i spełnia najnowsze standardy bezpieczeństwa drogowego.

Pierwszy fragment Via Carpatia na Podlasiu

Oddane do użytku odcinki to pierwszy fragment S19 w województwie podlaskim, będący częścią międzynarodowego korytarza Via Carpatia. Docelowo trasa ta połączy północ i południe Europy, biegnąc od Litwy po Grecję, a w Polsce będzie miała około 700 km długości. Przebiega przez pięć województw: podlaskie, warmińsko-mazurskie, mazowieckie, lubelskie i podkarpackie. Lublin jest już połączony z Rzeszowem.

Czytaj też: Dramat na S61. Najpierw bus i ciężarówka, potem zderzenie czterech tirów. Jedna osoba nie żyje

Pierwszy z nowo otwartych fragmentów S19 prowadzi od Haciek do węzła Bielsk Podlaski Zachód, po północno-zachodniej stronie miasta.

W ramach inwestycji powstały:

węzeł Bielsk Podlaski Północ, łączący trasę z DK19,

węzeł Bielsk Podlaski Zachód, umożliwiający zjazd na DK66,

9 mostów i wiaduktów,

14 przepustów i przejść dla zwierząt.

Dodatkowo przebudowano 2,6 km odcinka DK66, który łączy się z południową obwodnicą Bielska Podlaskiego oddaną do ruchu w sierpniu 2025 r.

Drugi fragment ekspresówki biegnie od węzła Bielsk Podlaski Zachód do węzła Boćki, na zachód od Bielska Podlaskiego. Został poprowadzony równolegle do istniejącej DK19.

W ramach zadania powstały:

węzeł Boćki na północ od miejscowości,

11 mostów i wiaduktów, w tym 3 duże przejścia dla zwierząt nad drogą,

9 przepustów.

Kolejne odcinki S19 w budowie

Na terenie województwa podlaskiego trwa budowa jeszcze pięciu odcinków drogi S19:

Kuźnica – Sokółka Północ,

Krynice – Dobrzyniewo – Białystok Zachód,

Deniski – Haćki,

Boćki – Malewice,

Malewice – Chlebczyn.

Po zakończeniu wszystkich prac trasa S19 stanie się głównym szlakiem komunikacyjnym Podlasia i kluczowym elementem korytarza Via Carpatia, łączącego Polskę z resztą Europy.