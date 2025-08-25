23 sierpnia minęły 24 lata od śmierci starszego posterunkowego Daniela Gawrylika.

Policjant zginął w 2001 roku podczas interwencji w gminie Sidra.

21-letni funkcjonariusz został śmiertelnie postrzelony w trakcie próby zatrzymania agresywnego mężczyzny.

Gawrylik służył w Policji od 1999 roku, a w podlaskiej jednostce od grudnia 2000 roku.

Do dramatycznych wydarzeń doszło 23 sierpnia 2001 roku. Policjanci z Komisariatu Policji w Dąbrowie Białostockiej interweniowali wobec agresywnego mężczyzny. W trakcie próby zatrzymania doszło do niekontrolowanego wystrzału. Kula ugodziła 21-letniego funkcjonariusza. Mimo natychmiastowej pomocy i wysiłków lekarzy, życia policjanta nie udało się uratować. Zmarł w szpitalu. Policja informowała wówczas, że mężczyzna, wobec którego interweniowali policjanci, był chory psychicznie.

Daniel Gawrylik urodził się w 1980 roku. Do policji trafił w 1999 roku, rozpoczynając roczną służbę kandydacką w Oddziałach Prewencji Komendy Stołecznej Policji. Następnie, 6 grudnia 2000 roku, wstąpił w szeregi podlaskiej Policji. Rozpoczął służbę w Komisariacie w Dąbrowie Białostockiej jako kursant, a pół roku później awansował na stanowisko aplikanta w Referacie Prewencji. Był młodym funkcjonariuszem pełnym planów i marzeń. Niestety, jego droga zawodowa i życie zostały brutalnie przerwane po zaledwie kilku miesiącach pracy w terenie.

Choć od tamtych wydarzeń minęły już ponad dwie dekady, pamięć o starszym posterunkowym Danielu Gawryliku wciąż pozostaje żywa. Każdego roku jego tragiczna śmierć przypomina, jak wielką cenę płacą policjanci, pełniąc codzienną służbę i narażając swoje życie, by chronić innych.

i Autor: Policja/Podlasie/ Shutterstock Starszy posterunkowy Daniel Gawrylik zginął na służbie. Doszło do niekontrolowanego wystrzału

W 2001 roku zginęło 8 polskich policjantów:

sierż. szt. GAWLIK Marek - policjant KWP w Opolu. Zginął w wypadku samochodowym.

sierż. DULKIEWICZ Piotr - aplikant KMP w Toruniu. Zginął ratując tonącą osobę

st. post. BRZEZIŃSKI Maciej i st. post. NORBERCZYK Jarosław - policjanci KPP w Środzie Śląskiej. Zginęli w wypadku samochodowym. Ścigali innego kierowcę.

st. post. GAWRYLIK Daniel - KWP Białystok

sierż. KOWALCZYK Marek - policjant KPP w Sieradzu. Zginął w wypadku. Wjechał pod pociąg.

sierż. szt. NIEDBAŁ Jacek - KWP Szczecin. Zginął w wypadku. Jechał motocyklem.

st. sierż. TOMCZYK Marek - policjant KWP w Łodzi. Jego zwłoki znaleziono 15 marca 2001 r. w lesie w pobliżu zamkniętego radiowozu. Hipoteza o samobójstwie policjanta nie potwierdziła się, a Prokuratura Rejonowa w Poddębicach umorzyła śledztwo w sprawie zabójstwa z powodu nie wykrycia sprawcy.