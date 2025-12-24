Przyjęło się, że przed rozpoczęciem kolacji wigilijnej, należy zmówić modlitwę, a także przeczytać fragment z Pisma Świętego. Nie ma twardych zasad, których muszą trzymać się katolicy. Można zmówić np. po kolei "Ojcze Nasz", "Zdrowaś Maryjo", "Wierzę w Boga", a na zakończenie zmówić "Chwała Ojcu". Jeśli chodzi o fragment z Pisma Świętego, to wybieramy fragment opowiadający o narodzinach Jezusa. Znajdziemy go na samym początku Ewangelii św. Mateusza i św. Łukasza.

Pismo święte na Wigilię, 24 grudnia 2025 r. Tekst Ewangelii na Wigilię

"W owym czasie wyszło rozporządzenie cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym świecie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Podążali więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Powiła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie."

Ewangelia św. Łukasza (Nowy Testament, wydanie dziesiąte, Tekst NT z V wydania Biblii Tysiąclecia)

Życzenia przy stole

Po odczytaniu fragmentu Ewangelii przychodzi czas na dzielenie się opłatkiem i składanie życzeń. Czego życzyć sobie przy dzieleniu się opłatkiem? Podobnie jak w przypadku modlitwy, nie musimy trzymać się jakiegoś szablonu. Przełamanie się opłatkiem trwa zaledwie chwilę, przez ten czas można wypowiedzieć ledwie kilka słów. Część rodzin dzieli się opłatkiem siedząc lub stojąc przy stole, a inni podchodzą do siebie nawzajem. Przy dzieleniu się opłatkiem życzymy sobie przede wszystkim zdrowia, sukcesów w życiu zawodowym, dobrych ocen w szkole, spełnienia marzeń czy planów.

