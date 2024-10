Jechał pod prąd na ekspresówce. Kierowca daewoo nie żyje

Do tego tragicznego wypadku doszło we wtorek (29.10) na drodze ekspresowej numer 61. Pomiędzy miejscowościami Guty - Szczuczyn zderzyły się ze sobą trzy pojazdy. - Ze wstępnych informacji wynika, że 77-latek kierujący daewoo jadąc z przyczepką POD PRĄD doprowadził do zderzenia z subaru i toyotą. Kierowca daewoo i subaru (45 l.) zabrani do szpitala - informuje komisarz Marta Rodzik z Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku.

Szczegółowe okoliczności wypadku ustalają policjanci pod nadzorem prokuratora.

Szuszalewo. Tragiczny karambol na trasie Dąbrowa Białostocka - Lipsk. Zdjęcia: