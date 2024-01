Jedna osoba nie żyje, dwie są ranne. Tragiczny wypadek niedaleko Suwałk

Rolnicy. Podlasie. Andrzej z Plutycz naprawdę to powiedział do Gienka. Kamera była włączona. O co poszło?

We wtorek (30 stycznia) na wylocie z Suwałk, na wysokości wsi Biała Woda, doszło do zderzenia się dwóch samochodów. Zgłoszenie o wypadku służby otrzymały około godz. 13.40. - Kierujący toyotą, jadąc w kierunku Jeleniewa, zjechał na przeciwległy pas ruchu, doprowadzając do zderzenia z hyundaiem, jadącym z przeciwka - informuje kom. Eliza Sawko, oficer prasowa KMP w Suwałkach. Kierowca toyoty zginął na miejscu. Kierowca oraz pasażerka hyundaia z obrażeniami trafili do szpitala.

Policjanci pod nadzorem prokuratora ustalają szczegółowe okoliczności tego zdarzenia.

. Policjanci pracują na miejscu. Ustalają przyczyny i okoliczności zdarzenia. Droga zablokowana w obu kierunkach. Na ten moment to wszystkie informacje jakie mamy do przekazania. Pozdrawiam. Kom. Eliza Sawko ZKS KMP Suwałki

Stare Konopki. Volkswagen wbił się w drzewo. 25-latek nie miał szans. Tragiczny wypadek. Zobacz zdjęcia: