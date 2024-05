Kandydaci do europarlamentu z województwa podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. Najciekawsze nazwiska

Polski żołnierz ugodzony nożem! To już cała seria brutalnych ataków migrantów. Minister zapowiada drastyczne kroki [AKTUALIZACJA, WIDEO, ZDJĘCIA]

Wybory do Europarlamentu 2024

Wybory do europarlamentu odbędą się 9 czerwca, z województwa podlaskiego i województwa warmińsko-mazurskiego zgłoszono 80 kandydatów. Jakie to osoby? Czym się zajmowali dotychczas? Z pełnej listy kandydatów do Europarlamentu wybraliśmy kilka najciekawszych nazwisk, które mogą być znane nie tylko mieszkańcom Podlasia czy Warmii i Mazur.

Ciekawe nazwiska na listach wyborczych z Podlasia oraz Warmii i Mazur

W poniższej galerii znajdziecie wybrane przez nas najciekawsze nazwiska na listach wyborczych z krótkim przedstawieniem ich sylwetek. Jesteśmy przekonani, że kilka osób was zaskoczy.

Kiedy odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego?

Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się 9 czerwca 2024 r. Głosowanie w obwodach utworzonych za granicą odbywa się między godz. 7:00 a 21:00 czasu miejscowego (brytyjskiego). W Polsce wyborcy będą mogli oddawać swoje głosy do godz. 21:00.

Co ile lat są wybory do Unii Europejskiej?

Ostatnie wybory do Europarlamentu odbyły się w 2019 roku, w związku z tym głosowanie do Parlamentu Europejskiego odbywa się co pięć lat.

Jak odbywają się wybory do Europarlamentu?

Głosowanie w wyborach do Parlamentu Europejskiego odbywa się według systemu proporcjonalnego, w którym głosy oddane na poszczególne listy przeliczane są na mandaty metodą d'Hondta w skali całego kraju. 9 czerwca wybierzemy w sumie 53 europosłów, z naszego regionu zgłoszono 80 kandydatów.