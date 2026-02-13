9-miesięczny chłopiec z odparzeniami trafił do szpitala. Rodzice kompletnie pijani

- interwencja policji po zgłoszeniu awantury domowej w Suwałkach,
- 35-latka miała blisko 3 promile, 40-latek ponad 4 promile alkoholu,
- pod ich opieką był 9-miesięczny chłopiec,
- dziecko z licznymi odparzeniami trafiło do szpitala,
- wdrożono procedurę Niebieskiej Karty i powiadomiono sąd rodzinny,
- rodzicom grozi do 5 lat więzienia.
Do zdarzenia doszło po zgłoszeniu o awanturze domowej w mieszkaniu, w którym przebywa małe dziecko. Na miejsce skierowano patrol policji. Funkcjonariusze zastali w lokalu 35-letnią kobietę, od której wyczuwalny był alkohol. W mieszkaniu obecny był również 40-letni ojciec dziecka. Z ustaleń mundurowych wynika, że partnerzy wspólnie spożywali alkohol i doszło między nimi do sprzeczki. Badanie alkomatem wykazało, że 35-latka miała prawie 3 promile alkoholu w organizmie, natomiast 40-latek – 4 promile.
W takim stanie para sprawowała opiekę nad swoim 9-miesięcznym synem. Na miejsce wezwano zespół ratownictwa medycznego. Okazało się, że chłopczyk był zaniedbany. Z licznymi odparzeniami na całym ciele trafił do szpitala. Policjanci wdrożyli procedurę Niebieskiej Karty i powiadomili sąd rodzinny. Funkcjonariusze ustalają teraz zakres odpowiedzialności rodziców.
Za narażenie dziecka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, jeśli na sprawcy ciąży obowiązek opieki, grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.
