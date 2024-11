Przemyt papierosów w kolejowej cysternie z żywicą

8-latek nie dotarł do szkoły. Jechał rowerem. Pełna mobilizacja policjantów

Owinięte folią pakiety z papierosami były zatopione w jednej z czterdziestu kolejowych cystern z płynną żywicą syntetyczną. Wartość rynkowa kontrabandy to 33 tys. zł – poinformował w środę oficer prasowy podlaskiej KAS kom. Maciej Czarnecki. Rewizję poprzedziło prześwietlenie wszystkich wagonów pociągu towarowego wjeżdżającego z Białorusi do Polski urządzeniem rtg. Okazało się, że w jednej z cystern zatopione są pakiety z papierosami. W związku z próbą przemytu załogę pociągu przesłuchano w charakterze świadków. Papierosy trafiły do magazynu Oddziału Celnego w Siemianówce. W sprawie przemytu wszczęto postępowanie, które prowadzi Podlaski Urząd Celno-Skarbowy w Białymstoku.

Kontrabanda w wagonach towarowych

To nie pierwszy przemyt papierosów w pociągach towarowych udaremniony przez funkcjonariuszy KAS na kolejowych przejściach granicznych z Białorusią w Podlaskiem. Co jakiś czas KAS informuje o próbach przemytu zarówno przez kolejowe przejście w Kuźnicy, jak i w Siemianówce. Przemytnicy ukrywają kontrabandę w ładunkach przewożonych w wagonach towarowych, również w przestrzeniach konstrukcyjnych wagonów – cystern.

W sierpniu przemytnicy podjęli próbę wwozu papierosów do Polski także w cysternach z żywicą. Wówczas kontrabanda była ukryta w czterech cysternach. Łącznie 5,4 tys. paczek. Zdarzały się już próby przemytu w ten sposób – czyli w wagonach towarowych – jednorazowo kilkunastu, kilkudziesięciu tysięcy paczek papierosów.

Służba celno-skarbowa w Podlaskiem odnotowała też próbę nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej przez przejście kolejowe. By dostać się do Polski, czterej młodzi Algierczycy ukryli się w dwóch wagonach z keramzytem. Zostali wykryci i zatrzymani na przejściu w Kuźnicy.

Karabiny maszynowe ukryte w lesie. Skrytki przemytnika zszokowały policjantów