Mikołajki 2022. Najpiękniejsze życzenia na 6 grudnia

Mikołajki 2022. W tym roku Mikołajki wypadają 6 grudnia, we wtorek. Mikołajki to ulubione święto dzieci. To przedsmak tego, co czeka ich w święta Bożego Narodzenia. W Mikołajki najmłodsi otrzymują od swoich rodziców i bliskich małe prezenty i upominki. Mogą to być słodycze, zabawki lub inne drobne niespodzianki. Mikołajki to także okazja na to, aby sprawić przyjemność bliskiej nam osobie. Poniżej znajdziecie życzenia, rymowanki i wierszyki z okazji Mikołajek.

Mikołajki. Gwiazdki najjaśniejszej, choinki najpiękniejszej, prezentów wymarzonych, świąt mile spędzonych, karnawału szalonego, roku bardzo udanego życzy...

Mikołaj kocha Wszystkie dzieci, nie martw się, bo do Ciebie też przyleci!

Każdy Mikołaj ma swoje święto - Twoje to Mikołajki. Życzę Ci zatem w dniu twych imienin - życia zupełnie jak z bajki.

6 grudnia już za pasem, skrzypi śnieg za drzwiami! Mikołaju niech Ci gwiazdka błyszczy wciąż nocami!

Cały świat zna tego jednego sławnego, a ja mam swojego - całkiem prywatnego. Mikołaju drogi życzę Ci dlatego. Zdrowia i radości. Szczęścia najsłodszego!

Ile siły w Mikołaju... Ile śniegu w jego kraju.. Ile gwiazd na ciemnym niebie... Tyle życzeń dziś dla Ciebie!

Pada śnieg, pada śnieg sypie śnieżkami. A Mikołaj ze męczenia zasnął pod saniami, a renifer dzwoni swoimi dzwoneczkami!

Mikołaju, Mikołaju... co Ty robisz w naszym kraju? Robię piłki i korale a dla Ciebie piękną lalę!

Już Mikołaj grzeje sanie. Czego pragniesz niech się stanie. Każde z marzeń skrytych w głębi święty Dziadek może spełnić.

Dzień Mikołajek - to nie dzień bajek. Tu wszystko stać prawdziwe się może, więc jeśli wierzysz w świętego Mikołaja. Możesz być pewny - on Ci pomoże!

Mały Mikołaj do okien puka, przynosi dzieciom prezenty. Ty jesteś również bardzo fajny, chociaż zupełnie nie święty.

Dziś są Mikołajki! Worek prezentów, Przyjaciół wkoło. Spełnienia marzeń... życzy Mikołaj!

Pada śnieg, pada śnieg, sypie granatami, a Mikołaj dostał w czapę, leży pod saniami i nic nie dostaniesz...

