Kierowco, czas najwyższy wymienić opony. Sprawdź EuropeGAS! Najlepsza w Białymstoku wulkanizacja i wymiana opon

Opony w naturalny sposób zużywają się w czasie jazdy. Wpływ na ich właściwości mają również warunki atmosferyczne. Według specjalistów, wymiana opon powinna odbywać się co najmniej raz na dwa lata lub gdy bieżnik opony osiągnie minimalną głębokość 1,6 mm. W przypadku opon zimowych, wymiana powinna następować zgodnie z zaleceniami producenta oraz w zależności od klimatu panującego w danym regionie. Trzeba wiedzieć, że opony letnie zapewniają stabilną jazdę, odpowiednią przyczepność i dużo lepiej radzą sobie na mokrej nawierzchni. - Opony powinny być dopasowane do indywidualnych potrzeb i stylu jazdy, a także do warunków panujących na drodze - przypominają mechanicy z EuropeGAS. - Nie należy oszczędzać na jakości opon, ponieważ może to skutkować pogorszeniem bezpieczeństwa podczas jazdy. Felgi powinny być wykonane z wysokiej jakości materiałów, które zapewnią im trwałość i odporność na uszkodzenia.

i Autor: EuropeGas

W EuropeGAS zespół fachowców sprawnie wymieni opony nie tylko w samochodzie, ale także w motocyklu. Klienci mają zapewniony komfortowy pobyt w poczekalni, gdzie znajduje się telewizor, ekspres do kawy oraz dostęp do bezprzewodowego internetu. - Przy okazji wymiany opon, zapewniamy również sprawdzenie filtrów i olejów w Twoim pojeździe. Dzięki temu będziesz mógł cieszyć się nie tylko bezpieczną, ale także wydajną jazdą przez cały sezon - czytamy na oficjalnym fanpage'u EuropeGAS.

Do EuropeGAS przy ul. Hurtowej 13 w Białymstoku można przyjechać z własnymi oponami i zlecić montaż. Na miejscu można też kupić nowe opony. Firma oferuje szeroki wybór opon renomowanych marek. W razie wątpliwości zespół EuropeGAS zapewni fachowe doradztwo. - Zadzwoń do nas już dziś, aby umówić się na wymianę opon i sprawdzenie stanu Twojego samochodu lub motocykla! Nasz serwis to gwarancja profesjonalnej obsługi i satysfakcji klienta - podkreślają przedstawiciele firmy. Na wymianę opon można umówić się telefonicznie.

EuropeGAS

Białystok ul. Hurtowa 13

Tel: 857430122

Warto podkreślić, że oprócz wymiany opon, EuropeGAS oferuje na miejscu dużo innych usług. W EuropeGas Serwis nie tylko wymienimy opony, ale także naprawimy samochód, zrobimy przegląd instalacji LPG lub klimatyzacji i dużo więcej. Dostępna jest również całoroczna przechowalnia opon. Pełna oferta EuropeGAS Serwis przedstawia się następująco:

Geometria zawieszenia 3D

Diagnostyka komputerowa

Przegląd klimatyzacji

Wymiana opon

Wymiana filtrów

Naprawa układu zawieszenia

Wymiana opon i wyważanie kół

Naprawa układu hamulcowego

Przegląd pojazdu

Naprawa silników

Montaż instalacji LPG

Legalizacja zbiorników LPG

Przegląd instalacji LPG

Stacja kontroli pojazdów

Warsztat EuropeGAS działa od 2006 roku. Mechanicy specjalizują w obsłudze samochodów osobowych, a także busów, samochodów dostawczych, motorów, skuterów oraz quadów. EuropeGas Serwis znajduje się przy ul. Hurtowej 13 (osiedle Bażantarnia). Rejon ten jest dobrze połączony z miastem linią autobusową. EuropeGas Serwis oferuje swoim klientom auta zastępcze. - Oferujemy szeroką bazę usług dostosowaną do potrzeb naszych klientów. Dysponujemy wysokiej jakości narzędziami niezbędnymi do właściwego serwisowania nowoczesnych, wymagających samochodów i motocykli - podkreśla Tomasz Krzywicki, kierownik działu eksportu firmy EuropeGas.

