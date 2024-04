i Autor: Toz Białystok Munio

Dramat w centrum miasta

Wyrzuciła Munia z balkonu. Teraz pójdzie do więzienia

Pół roku więzienia - to prawomocny już wyrok dla 43-letniej kobiety za znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem nad psem. Zwierzę, które należało do jej konkubenta, wyrzuciła z balkonu. Muniek przeżył upadek, ale trzeba było go uśpić. Sąd Okręgowy w Białymstoku oddalił apelację kobiety i utrzymał karę bezwzględnego więzienia.