W czwartek (4.09) około godziny 19:15 w miejscowości Dusznica w powiecie sejneńskim doszło do poważnie wyglądającego wypadku drogowego. - Ze wstępnych ustaleń wynika, że 23-letni kierujący fiatem doblo nie zachował należytej ostrożności zbliżając się do znajdujących się na drodze pieszych - informuje mł. asp. Iwona Hołdyńska, oficer prasowy KPP w Sejnach. Kierowca potrącił dwie osoby znajdujące się na przejściu dla pieszych: 28-letnią kobietę i 4-letnie dziecko. Jak informuje Radio 5, to matka z synkiem. Oboje trafili do szpitala. Chłopiec został przetransportowany śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku.
Kobieta i 4-letni chłopiec potrąceni na pasach. Dziecko trafiło śmigłowcem LPR do szpitala
2025-09-05 10:22
Policjanci ustalają okoliczności wypadku, do którego doszło w miejscowości Dusznica w woj. podlaskim. Samochód potrącił na pasach kobietę z dzieckiem. Oboje trafili do szpitala
