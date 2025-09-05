W czwartek (4.09) około godziny 19:15 w miejscowości Dusznica w powiecie sejneńskim doszło do poważnie wyglądającego wypadku drogowego. - Ze wstępnych ustaleń wynika, że 23-letni kierujący fiatem doblo nie zachował należytej ostrożności zbliżając się do znajdujących się na drodze pieszych - informuje mł. asp. Iwona Hołdyńska, oficer prasowy KPP w Sejnach. Kierowca potrącił dwie osoby znajdujące się na przejściu dla pieszych: 28-letnią kobietę i 4-letnie dziecko. Jak informuje Radio 5, to matka z synkiem. Oboje trafili do szpitala. Chłopiec został przetransportowany śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku.

