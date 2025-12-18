Ważny komunikat w sprawie serialu "Rolnicy. Podlasie". Takiej sytuacji nie było od lat

Z danych Nielsen Audience Measurement wynika, że produkcja osiągnęła 6,24 proc. udziału w komercyjnej grupie 16–59. To najlepszy rezultat od 12 marca 2023 roku. W grupie ogólnej 4+ średnia oglądalność minutowa wyniosła blisko 803 tys. widzów, co przełożyło się na udział na poziomie 6,53 proc. W czasie emisji Rolnicy. Podlasie Fokus TV znalazł się na drugim miejscu wśród wszystkich stacji telewizyjnych zarówno w grupie 4+, jak i w grupie 16–59. W tej drugiej kategorii pierwszą pozycję zajęła główna antena Telewizji Polsat. Osiągnięty wynik potwierdza systematyczne umacnianie się widowni, która regularnie śledzi losy bohaterów programu.

O czym jest serial Rolnicy. Podlasie?

To autorski format Fokus TV, emitowany od 2019 roku. Serial od początku cieszy się zainteresowaniem widzów, którzy chętnie zaglądają do codziennego życia rolników i ich rodzin mieszkających na Podlasiu. Dokument pokazuje rzeczywistość podporządkowaną rytmowi pór roku, pracy na roli i wyzwaniom, z jakimi mierzą się bohaterowie. Największymi gwiazdami serialu niezmiennie pozostają Andrzej i Gienek i z Plutycz oraz Emilia Korolczuk z Laszek. W serialu możemy też oglądać m.in. Agnieszkę i Jarka z Bronowa, Tomka i Monikę z Pokaniewa oraz Maćka z Kundzicz.

Autorzy produkcji koncentrują się zarówno na trudnościach, jak i na momentach satysfakcji oraz radości, które towarzyszą pracy w gospodarstwie. To właśnie autentyczność i bliskość codziennych spraw sprawiają, że serial utrzymuje stabilną i lojalną widownię.

W związku z wyjątkową ramówką Fokus TV poinformował, że 21 grudnia 2025 roku premierowy odcinek „Rolnicy. Podlasie” zostanie pokazany w niedzielę o godz. 19. Kolejne emisje powrócą już do stałej pory – w niedziele o godz. 20.

Rolnicy. Podlasie. Gienek i Andrzej pomagają Paulinie Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.