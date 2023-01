i Autor: KWP Białystok Kobieta nie żyje. Toyota zjechała do rowu i dachowała. Tragiczny wypadek w Podlaskiem

Tragedia na drodze

Policjanci z Suwałk pod nadzorem prokuratora ustalają okoliczności tragicznego wypadku, do którego doszło we wtorek na drodze krajowej numer 8. Nie żyje kobieta, której auto zjechało do rowu i dachowało na prostym odcinku drogi.