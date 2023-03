Kobieta z trojgiem dzieci staranowana na przejściu! Cała rodzina w szpitalu

Poważny wypadek w Sokółce. Kobieta z trojgiem dzieci potrącona na przejściu

Kobieta i jej troje dzieci to osoby poszkodowane w wyniku wypadku w Sokółce, do którego doszło w poniedziałek, 20 marca, przed godz. 16 - informuje Isokolka.eu. Na skrzyżowaniu ulic: Wyszyńskiego i Kołłątaja doszło do zderzenia samochód marki Ford i Volkswagen Passet, po po czym jeden z pojazdów potrącił kobietę i towarzyszące jej maluchy, z których jedno dziecko znajdowała się w wózku. Cała 4-osobowa rodzina trafiła do szpitala, ale nie wiadomo, w jakim byli stanie wszyscy ranni. Szczegółowe przyczyny i okoliczności zdarzenia wyjaśnia policja w Sokółce.

