Kobieta zrobiła to własnej siostrze. Trzeba było wezwać policję

Policjanci z Kolna (woj. podlaskie) otrzymali zgłoszenie o włamaniu na internetowe konto bankowe. Z konta kobiety zniknęły pieniądze. Co ciekawe, poszkodowana o kradzież od początku podejrzewała swoją siostrę, która przyjechała ją odwiedzić. - Funkcjonariusze gromadząc materiał dowodowy potwierdzili, że to 36-latka ma związek z kradzieżą. Kobieta pod pretekstem przeprowadzenia rozmowy telefonicznej poprosiła pokrzywdzoną o chwilowe pożyczenie telefonu. Wtedy też uzyskała dostęp do jej internetowego konta bankowego - informuje oficer prasowy policji w Kolnie. Zuchwała złodziejka przelała sobie na konto 10 tys. złotych. Mieszkanka powiatu monieckiego została zatrzymana i usłyszała zarzut kradzieży z włamaniem. Grozi jej do 10 lat więzienia.

Wypłacał pieniądze z wyłudzonego kodu BLIK, zauważyła go policjantka Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.