Kolacja wigilijna wymknęła się spod kontroli. 14-osobowa rodzina zatruła się marihuaną

14-osobowa rodzina trafiła do szpitala. Na początku wezwano straż pożarną, bo sądzono, że doszło do zatrucia tlenkiem węgla, ale do szpitala trafili z objawami zatrucia pokarmowego. W organizmach członków rodziny wykryto ślady narkotyków. Najmłodszy z hospitalizowanych miał 3 lata. Najstarszy - 78 lat.