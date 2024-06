Kolejne groźne incydenty na granicy polsko-białoruskiej

Młodzi Algierczycy próbowali wjechać do Polski pociągiem towarowym. Wśród nich jest mężczyzna karany za udział w grupie przestępczej

Dzień Ojca 2024: 23 czerwca. Piękne życzenia dla taty. Tradycyjne, oryginalne, zabawne teksty do wysłania

Piękne podziękowania dla nauczyciela na zakończenie roku szkolnego. Życzenia do wyrecytowania lub na kartkę

Rolnicy. Podlasie. Andrzej z Plutycz nagle to powiedział i naraził się widzom

Podczas minionych trzech dni (14-16 czerwca) funkcjonariusze Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej zanotowali blisko 430 prób nielegalnego przekroczenia polsko-białoruskiej granicy. Doszło do incydentów. W polskie patrole rzucano kamieniami i gałęziami. Kilka razy udzielono też pomocy cudzoziemcom potrzebującym opieki medycznej. Do prób nielegalnego przekroczenia granicy doszło w okolicach Białowieży, Narewki, Dubicz Cerkiewnych, Krynek i Czeremchy. Doszło także do prób forsowania przez migrantów granicznych rzek: w okolicy Białowieży rzeki Przewłoka, a w okolicach Krynek – rzeki Świsłocz.

Czytaj też: Młodzi Algierczycy próbowali wjechać do Polski pociągiem towarowym. Wśród nich jest mężczyzna karany za udział w grupie przestępczej

Z danych POSG wynika, że od początku czerwca było ponad 2,6 tys. prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej. W maju takich prób zanotowano ponad 8 tys., w kwietniu prawie 3,4 tys. Od początku roku było ponad 18,2 tys. Na około 60 km granicy z Białorusią w Podlaskiem obowiązuje strefa buforowa z zakazem przebywania. Strefa jest wprowadzona na 90 dni na podstawie rozporządzenia MSWiA. Na ponad 40 km nie wolno przebywać na pasie 200 metrów od linii granicy, na 16 km na ok. 2 km.

Co się dzieje na polsko-białoruskiej granicy?! "Rząd Tuska sparaliżował żołnierzy!" Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Sonda Czy obawiasz się napływu do Polski nielegalnych migrantów? Tak Nie

Granica polsko-białoruska. Migranci szturmują granicę. Sytuacja z 2021 roku. Zdjęcia: