Młodzi Algierczycy próbowali wjechać do Polski pociągiem towarowym. Wśród nich jest mężczyzna karany za udział w grupie przestępczej

Straż Graniczna ustaliła, że mężczyźni w wieku od 21 do 29 lat to obywatele Algierii. - Dodatkowo ustalono, że jeden z nich w 2020 roku otrzymał w Belgii decyzję o wydaleniu oraz zakaz wjazdu na okres 10 lat. Powodem decyzji było uznanie go winnym dokonania kradzieży domowej przy użyciu przemocy i groźby. Ponadto w 2018 roku sąd w Brugge skazał mężczyznę na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności - informuje Katarzyna Zdanowicz z Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej. - Uzyskano również informację, że Algierczyk ubiegał się o ochronę międzynarodową w Holandii, której nie uzyskał. Cudzoziemiec na terytorium Holandii był karany za przemoc wobec funkcjonariusza oraz udział w migrującej grupie przestępczej (kradzieże, przemoc i groźby, przemoc wobec osób). Strona holenderska w stosunku do obywatela Algierii wydała decyzję nakazującą powrót oraz zakaz wjazdu na okres 2 lat - dodaje Zdanowicz.

Wobec całej czwórki Algierczyków wszczęto postępowanie administracyjne zakończone wydaniem decyzji zobowiązującej ich do powrotu do kraju pochodzenia. Wszyscy otrzymali zakazy wjazdu na terytorium państw Schengen na okres 5 lat. Do czasu opuszczenia terytorium Polski decyzją sądu mężczyźni zostali umieszczeni w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców.

Podczas minionych trzech dni (14 – 16 czerwca) funkcjonariusze Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej odnotowali blisko 430 prób nielegalnego przekroczenia polsko – białoruskiej granicy.

